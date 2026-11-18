Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Radio NV заявил, что «табу» на ликвидацию лидеров государств — это условности, на которые никто не обращает внимания.

В эфире Radio NV Ягун отметил, что когда ливийский диктатор Муаммар Каддафи путешествовал по миру, и уже было принято решение о том, что его режим виновен в подрыве самолета над Британией, озвучивалось, что в любом государстве есть два человека, которые «на самом деле находятся под таким условным международным иммунитетом».

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«Это лидер, который там главный. К примеру, для Беларуси это [узурпатор Александр] Лукашенко. И министр иностранных дел, который выезжает и представляет государство на разных международных площадках. Два человека. Это как негласный иммунитет, который принят в мире», — объяснил экс-замглавы СБУ.

Он также обратил внимание на то, что США не соблюдают это правило и организовали похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и арестовали лидера Панамы Мануэля Норьегу.

«Я думаю, что это все условности, на которые мало кто [обращает] внимание или придерживается», — подытожил Ягун.

Экс-заместитель главы СБУ также напомнил, что украинские спецслужбы сообщали о возможных покушениях на президента Украины Владимира Зеленского.

14 ноября российские СМИ опубликовали пропагандистское сообщение о том, что на закрытом заседании Совбеза РФ якобы сняли табу на физическое уничтожение президента Украины Владимира Зеленского и высокопоставленных офицеров СБУ. Никаких официальных заявлений по этому поводу российские чиновники и военные не делали.