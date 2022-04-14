Пинчук — немцам: Через 80 лет после нацистского геноцида вы не делаете все возможное, чтобы остановить геноцид, который совершают русские

14 апреля, 17:38
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Виктор Пинчук выступает на церемонии памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру, 6 октября 2021 года (Фото:Скриншот Факти ICTV / YouTube)

Виктор Пинчук выступает на церемонии памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру, 6 октября 2021 года (Фото:Скриншот Факти ICTV / YouTube)

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Германская нация проделала уникальную работу по признанию ужасающих преступлений своего прошлого, однако не видно, чтобы немцы признали правду своего настоящего, поскольку они допускают военные преступления Кремля в Украине. Об этом в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung написал украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук.

Осенью 2021 года в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр в Киеве проходила церемония, посвященная 80-летию массового расстрела немецкими солдатами украинских евреев в Бабьем Яру, напомнил Пинчук. Среди выступающих был президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который, в частности, сказал: «Если злые демоны прошлого появятся сегодня в новой одежде, то для нас, немцев, на это может быть только один ответ: никогда больше! Борьба должна продолжаться».

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«Но я не вижу, чтобы Германия сегодня была страной „Никогда больше!“, к несчастью», — констатировал автор статьи.

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Более месяца немцы наблюдают в режиме реального времени, как Россия напала на мирную Украину, бомбит и убивает мирных жителей, морит их голодом в заблокированных городах. По словам Пинчука, массовые расстрелы украинцев даже визуально напоминают расстрелы в Бабьем Яру.

Германия вводит санкции против РФ, оказывает Украине гуманитарную помощь, а также предоставляет оружие, но одновременно блокирует полное отключение российских банков от SWIFT, не желает немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, уголь и газ, оттягивает доставку тяжелого вооружения, необходимого Украине.

«Я понимаю, что для того, чтобы завтра иметь возможность поступить правильно, Германия должна оставаться с живой экономикой. Я реалист. Но „никогда больше!“ значит не только выступать против свастики. Это значит бороться всеми возможными средствами против массовых убийств, геноцидов, военных преступлений и зверств. Сегодня я считаю, что Германия должна сделать все возможное. И Германия должна рисковать. Нет легкого пути без рисков и жертв победить зло и остановить происходящие в Украине зверства», — заявил украинский бизнесмен.

Статья Пинчука в немецком издании (Фото: Скриншот faz.net)
Статья Пинчука в немецком издании / Фото: Скриншот faz.net

Пытаясь не допустить потерь для своей экономики, Германия позволила «злу стать слишком сильным», полагает Пинчук.

«Вы заработали много денег на этом пути, и я предполагаю, что вполне добросовестно. Но именно поэтому сегодня, из-за вашей истории, истории нацизма и ваших последних заработков, я считаю, что будет правильно, если вы активизируетесь и признаете, что ваша добросовестность была неуместной и стоит сегодня жизней людей, и из этого следует особая ответственность жертвовать и рисковать», — утверждает он.

Пинчук задается вопросом, каких событий ждут немцы — новых ли ракетных ударов, смерти ли тысяч украинцев от голода и жажды, применения ли Россией химического или ядерного оружия.

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«Пока вы решите, что нужно действовать, я предлагаю новый шаблон для будущих выступлений высокопоставленных политиков Германии: не говорите больше: „Для нас, немцев, может быть только один ответ: никогда больше!“ Говорите: „Для нас, немцев, может быть только один ответ: надеюсь, не так скоро снова! Или — если что-нибудь случится, мы обязательно обсудим пути помощи, если это будет возможно без слишком больших потерь для нас“», — заявил меценат.

Как украинский еврей, который «раньше верил в новую Германию», Пинчук признает, что немцы проделали «уникальную работу по признанию ужасающих преступлений своего прошлого», но он не видит, «чтобы немцы признали правду своего настоящего».

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«Сегодня вы несете ответственность. Вы допускаете военные преступления. Через 80 лет после нацистского геноцида в Украине вы не делаете все возможное, чтобы остановить геноцид, который совершают русские. Это не „Никогда больше!“ И этого мало, — обратился он к германской нации. — Я могу только очень попросить вас — действовать с необходимой неотложностью, сделать все, чтобы остановить российские войска. И таким образом показать, что у немцев есть что-то более важное, чем защита свободы и жизни от гнета и смерти».

По мнению Пинчука, воплотить в жизнь призыв «никогда больше!» вполне реально.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Виктор Пинчук Геноцид Война России против Украины

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