Пинчук — немцам: Через 80 лет после нацистского геноцида вы не делаете все возможное, чтобы остановить геноцид, который совершают русские 14 апреля, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Виктор Пинчук выступает на церемонии памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру, 6 октября 2021 года (Фото:Скриншот Факти ICTV / YouTube)

Германская нация проделала уникальную работу по признанию ужасающих преступлений своего прошлого, однако не видно, чтобы немцы признали правду своего настоящего, поскольку они допускают военные преступления Кремля в Украине. Об этом в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung написал украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук.



Осенью 2021 года в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр в Киеве проходила церемония, посвященная 80-летию массового расстрела немецкими солдатами украинских евреев в Бабьем Яру, напомнил Пинчук. Среди выступающих был президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который, в частности, сказал: «Если злые демоны прошлого появятся сегодня в новой одежде, то для нас, немцев, на это может быть только один ответ: никогда больше! Борьба должна продолжаться».

Видео дня

«Но я не вижу, чтобы Германия сегодня была страной „Никогда больше!“, к несчастью», — констатировал автор статьи.

Более месяца немцы наблюдают в режиме реального времени, как Россия напала на мирную Украину, бомбит и убивает мирных жителей, морит их голодом в заблокированных городах. По словам Пинчука, массовые расстрелы украинцев даже визуально напоминают расстрелы в Бабьем Яру.

Германия вводит санкции против РФ, оказывает Украине гуманитарную помощь, а также предоставляет оружие, но одновременно блокирует полное отключение российских банков от SWIFT, не желает немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, уголь и газ, оттягивает доставку тяжелого вооружения, необходимого Украине.

«Я понимаю, что для того, чтобы завтра иметь возможность поступить правильно, Германия должна оставаться с живой экономикой. Я реалист. Но „никогда больше!“ значит не только выступать против свастики. Это значит бороться всеми возможными средствами против массовых убийств, геноцидов, военных преступлений и зверств. Сегодня я считаю, что Германия должна сделать все возможное. И Германия должна рисковать. Нет легкого пути без рисков и жертв победить зло и остановить происходящие в Украине зверства», — заявил украинский бизнесмен.

Статья Пинчука в немецком издании / Фото: Скриншот faz.net

Пытаясь не допустить потерь для своей экономики, Германия позволила «злу стать слишком сильным», полагает Пинчук.

«Вы заработали много денег на этом пути, и я предполагаю, что вполне добросовестно. Но именно поэтому сегодня, из-за вашей истории, истории нацизма и ваших последних заработков, я считаю, что будет правильно, если вы активизируетесь и признаете, что ваша добросовестность была неуместной и стоит сегодня жизней людей, и из этого следует особая ответственность жертвовать и рисковать», — утверждает он.

Пинчук задается вопросом, каких событий ждут немцы — новых ли ракетных ударов, смерти ли тысяч украинцев от голода и жажды, применения ли Россией химического или ядерного оружия.

«Пока вы решите, что нужно действовать, я предлагаю новый шаблон для будущих выступлений высокопоставленных политиков Германии: не говорите больше: „Для нас, немцев, может быть только один ответ: никогда больше!“ Говорите: „Для нас, немцев, может быть только один ответ: надеюсь, не так скоро снова! Или — если что-нибудь случится, мы обязательно обсудим пути помощи, если это будет возможно без слишком больших потерь для нас“», — заявил меценат.

Как украинский еврей, который «раньше верил в новую Германию», Пинчук признает, что немцы проделали «уникальную работу по признанию ужасающих преступлений своего прошлого», но он не видит, «чтобы немцы признали правду своего настоящего».

«Сегодня вы несете ответственность. Вы допускаете военные преступления. Через 80 лет после нацистского геноцида в Украине вы не делаете все возможное, чтобы остановить геноцид, который совершают русские. Это не „Никогда больше!“ И этого мало, — обратился он к германской нации. — Я могу только очень попросить вас — действовать с необходимой неотложностью, сделать все, чтобы остановить российские войска. И таким образом показать, что у немцев есть что-то более важное, чем защита свободы и жизни от гнета и смерти».

По мнению Пинчука, воплотить в жизнь призыв «никогда больше!» вполне реально.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.