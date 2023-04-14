Орбан заявил, что Украина «финансово не существует». В МИД дали ему совет 14 апреля, 15:24 Орбан сделал новое скандальное заявление в адрес Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление в адрес Украины, сказав, что страна «не существует финансово».

«Украина — экономически несуществующая страна. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину. Как только США и Евросоюз решат прекратить финансирование украинского государства, война закончится», — сказал он, пишет Magyar Nemzet.

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Орбан утверждает, что налогоплательщики стран ЕС якобы платят украинцам зарплаты и пенсии.

«Мы поддерживаем их государственное управление и здравоохранение. Очевидно, что такая ситуация не может сохраняться в долгосрочной перспективе», — добавил венгерский премьер.

Его абсурдные заявления тут же подхватил замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Орбана «молодцом, смелым и точным».

Кремлевский шут также повторил свои фантазии об «исчезновении Украины», как только «закончится западное финансирование».

На резкие заявления Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины, назвав их «антиукраинскими». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко призвал премьера Венгрии «посмотреть правде в глаза».

«Поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами», — отметил он.

Николенко также назвал циничным то, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности.

В МИД Украины также не удивились молниеносной реакции в РФ на заявления Орбана.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.