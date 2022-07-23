«В Европе кризис из-за гибридной войны РФ, оружие спасает украинцев». В МИД Украины ответили на заявления премьера Орбана 23 июля, 17:42 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Eric Vidal/File Photo)

Реагируя на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции Запада не ослабили РФ, в Министерстве иностранных дел Украины отметили: Европа оказалась в кризисе именно из-за гибридной войны Москвы, а Будапешт использует тезисы роспропаганды.



Спикер МИД Олег Николенко отметил, что такую риторику Орбан возобновил на второй день после того, как венгерский министр Петер Сийярто посетил Москву, где просил увеличить объемы поставок российского газа.

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«Сакции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались их остановить. Важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России», — говорится в его Facebook.

По словам Николенко, если против Украины Россия применяет ракеты, то против Европы — «заоблачные цены на газ», а вместе это — «элементы одного российского плана, цель которого подорвать мир и благосостояние в европейских странах». Спикер МИД подчеркнул: российский диктатор не остановится, пока не разрушит европейский порядок, а уступки не уменьшат его аппетиты.

«Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом[…] Мы благодарны нашим европейским партнерам за неуступчивую позицию. Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество"», — подытожил Николенко.

Ранее Виктор Орбан заявил, что санкции не ослабили Москву, а «остальной мир не присоединится к отказу от России». Также он заявил, что Запад должен прекратить вооружать ВСУ и работать над мирным урегулированием.

19 июля замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр заявил, что Будапешт готов пропускать западное оружие в Украину через свою территорию. Ранее Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны.



Венгрия согласилась пропускать оружие для Украины, чтобы передавать информацию Путину – Огрызко https://www.youtube.com/watch?v=_iiXArXy8JQ

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