Орбан угрожает наложить вето на продление санкций ЕС против России — Politico 22 февраля, 16:56 Владимир Зеленский, Шарль Мишель и Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Отмечается, что антироссийские санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев. По словам дипломатов, Орбан хочет, чтобы четыре человека были исключены из санкционного списка.

Видео дня

Дипломаты сообщили, что во вторник послам не удалось прийти к компромиссу с Венгрией. По словам двух источников, ЕС готов уступить требованиям Орбана и исключить четырех человек из санкционного списка, потому что, если Венгрия продолжит использовать свое право вето, все лица, уже попавшие под санкции, могут быть исключены из списка.

ЕС ранее ввел санкции в отношении более 1400 человек в связи с войной России против Украины, включая олигархов, депутатов российского парламента, военных и сотрудников службы безопасности, а также российских администраторов на оккупированных украинских территориях.

Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны, о продлении периода действия санкций с шести месяцев до года, сообщает СМИ. Продление срока санкций до 12 месяцев дало бы Будапешту меньше возможностей срывать решения ЕС.

Предварительный компромисс, который послы обсудят в среду, 22 февраля, предполагает переход к девятимесячным периодам продления, сообщили дипломаты.

Венгерские премьер известен своей антиукраинской позицией, которую он неоднократно демонстрировал разными провокационными заявлениями и поступками.

В частности, он сравнивал Украину с Афганистаном, утверждая, что после полномасштабного вторжения РФ она якобы стала «ничейной землей».

Кроме того, правительство Орбана всячески саботирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, а также отказывается поддерживать европейские санкции против российского диктатора Владимира Путина и его режима.