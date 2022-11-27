Нетипичное заявление. Орбан заявил об угрозе со стороны РФ и суверенной Украине 27 ноября, 11:35 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Во время конгресса Международного объединения христианских демократов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал нетипичное для него заявление, сказав, что, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы, Украина должна быть суверенной.

Об этом сообщает издание 24.hu.

Глава правительства Венгрии, комментируя войну в Украине, заявил, что Европа едина в плане целей.

«Главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — сказал Орбан.

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При этом он добавил, что между европейскими лидерами идут дискуссии о санкциях. По его словам, такие дебаты будут и дальше. Орбан подчеркнул, что высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют экономическую ситуацию в странах Центральной и Восточной Европы.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

24 октября Орбан заявил, что поддержка Европейским Союзом Украины путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Орбана о помощи Украине со стороны ЕС, заявил, что если партнеры перестанут поддерживать Украину, то российские войска будут в Будапеште гораздо раньше, чем думает премьер.