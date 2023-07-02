Кулеба резко отреагировал на новые скандальные заявления Орбана 2 июля, 08:36 Кулеба заявил, что уже устал опровергать бессмысленные аргументы премьера Венгрии (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на новую порцию скандальных заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В интервью для издания BILD, WELT и Politico он заявил, что уже устал опровергать их.

«Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы. Это все просто бла-бла-бла», — сказал Кулеба.

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Украинский министр добавил, что не видит в Орбане союзника российского диктатора Владимира Путина, но «политическое понимание ситуации очень схоже в офисе венгерского президента, премьер-министра и в Кремле».

Кулеба также выразил сомнение в том, что скандальный премьер Венгрии все еще лоялен к НАТО и Евросоюзу.

«Я надеюсь, что он все еще является союзником других членов НАТО и ЕС», — резюмировал глава МИД Украины.

Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Он также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике, в частности, в Украине, США и ЕС.

27 июня Орбан отличился новыми противоречивыми заявлениями. Он назвал Украину несуверенным государством, а также заявил, что в ЕС больше нет денег, чтобы поддерживать Киев.