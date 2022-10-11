Орбан заявил, что переговоры о «мире» в Украине должны вести США и Россия, похвалил Меркель и раскритиковал Байдена 11 октября, 16:23 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что, по его мнению, «перемирие» в развязанной Россией полномасштабной войне должны заключать не Украина и Россия, а страна-агрессор и США, которые поставляют Украине такие ресурсы, как оружие и информация.

Во время мероприятия в Берлине, организованного журналом Cicero и газетой Berliner Zeitung, Орбан заявил, что президент США Джо Байден «зашел слишком далеко», назвав российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Он утверждает, что «надежда на мир» — 45-й президент США Дональд Трамп.



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Орбан также похвалил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за переговоры с Россией после оккупации украинского Крыма в 2014 году, которые, по его словам, позволили «изолировать» и «оставить конфликт украинско-российским».

По словам Орбана, его в первую очередь интересуют интересы Венгрии и, хотя его страна на стороне Украины, она не хочет помогать украинцам, чтобы при этом «экономически разорить Венгрию и венгры гибли». Премьер добавил, что выступает за «немедленное прекращение огня» и «переговоры».

Орбан также раскритиковал санкционную политику Евросоюза, назвав страну-агрессора РФ «гигантом» в энергетике и заявив, что «карлик санкционирует гиганта, а потом недоумевает, почему это не работает». По его мнению, ЕС должен получить энергонезависимость, а не переключиться на американский газ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам, которые настаивают на необходимости переговоров между Украиной и Россией, и подчеркнул, что страна-агрессор не хочет переговоров.

Инфографика: НВ

«Прекратите играть в эту игру. Займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской „переговорщика“», — сказал он.



Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ