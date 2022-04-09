«Орбану нужно обратиться к окулисту». Польша не сможет сотрудничать с Венгрией, пока позиция по Украине не изменится — Качиньский 9 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Качиньский (Фото:Офис президента Украины)

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что его страна не будет сотрудничать с Венгрией так, как раньше, пока ее лидер не изменит отношение к войне в Украине, развязанной Россией.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом он сказал в интервью Plus Radio.

По словам Качиньского, до парламентских выборов в Венгрии он воздерживался от оценки поведения премьер-министра Виктора Орбана, но сейчас называет ее «однозначно негативной».

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«Когда Орбан говорит, что не видит того, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу[…] Я думаю, что Орбан надеется сыграть роль в завершении этого конфликта. Но, по-моему, это абсолютный тупик», — сказал польский политик.

Он подчеркнул, что Польша не сможет сотрудничать с Венгрией как раньше, пока позиция ее лидера относительно войны РФ против Украины не изменится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из лидеров стран ЕС потребовал доказательства, что зверства РФ в Буче не фейк. СМИ пишут: это был Орбан.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев. В разгар избирательной кампании министр иностранных дел Петер Сийярто безосновательно заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела Венгрии, в МИДе Украины это отрицают.



4 апреля Орбан объявил о своей победе на парламентских выборах, назвав Зеленского «оппонентом». Также Будапешт заявил о готовности платить за российский газ в рублях. Зеленский ответил, что премьеру Венгрии придется выбрать между РФ и остальным миром.

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