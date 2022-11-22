Орбан устроил провокацию, надев шарф с территориями стран ЕС и Украины в составе «Великой Венгрии» 22 ноября, 11:56 Провокация Виктора Орбана демонстрирует его ревизионистские взгляды (Фото:Скриншот видео Виктора Орбана/Instagram)

Прокремлевский глава правительства Венгрии Виктор Орбан устроил очередную провокацию, намекающую на его реваншистскую позицию, посягающую на территориальную целостность соседних стран.

Инцидент произошел 20 ноября во время товарищеского футбольного матча со сборной Греции в Будапеште.

Орбан пришел на стадион в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

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Таким образом он продемонстрировал свою позицию относительно Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны, по которому его страна лишилась значительной части своих земель.

Такой поступок венгерского премьера не остался незамеченным европейскими странами и спровоцировал скандал.

В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой „Великой Венгрии“. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», — написал он у себя в Twitter.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович также назвал подобные провокации неприемлемыми.

«Что касается территориальных претензий к Хорватии со стороны кого бы то ни было, в том числе Венгрии, то они абсолютно неприемлемы, для нас это не вариант», — цитирует его издание Index.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе венгерского посла и потребовало от Будапешта официальных извинений.

Несмотря на военные преступления кремлевского режима, Орбан последовательно ведет пророссийскую политику, выступая против санкционного давления на РФ.

Кроме того, Венгрия регулярно жалуется на якобы «ущемление прав» своего меньшинства на Закарпатье, при этом активно раздает там свои паспорта.

Будапешт также угрожает будет блокированием сближение Украины с ЕС и НАТО, требуя изменений в ее образовательной системе, что является грубым вмешательством во внутренние дела государства.