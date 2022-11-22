Орбан устроил провокацию, надев шарф с территориями стран ЕС и Украины в составе «Великой Венгрии»

22 ноября, 11:56
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Провокация Виктора Орбана демонстрирует его ревизионистские взгляды (Фото:Скриншот видео Виктора Орбана/Instagram)

Провокация Виктора Орбана демонстрирует его ревизионистские взгляды (Фото:Скриншот видео Виктора Орбана/Instagram)

Прокремлевский глава правительства Венгрии Виктор Орбан устроил очередную провокацию, намекающую на его реваншистскую позицию, посягающую на территориальную целостность соседних стран.

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Инцидент произошел 20 ноября во время товарищеского футбольного матча со сборной Греции в Будапеште.

Орбан пришел на стадион в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

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Таким образом он продемонстрировал свою позицию относительно Трианонского договора 1920 года по итогам Первой мировой войны, по которому его страна лишилась значительной части своих земель.

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Такой поступок венгерского премьера не остался незамеченным европейскими странами и спровоцировал скандал.

В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой „Великой Венгрии“. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», — написал он у себя в Twitter.

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Премьер Хорватии Андрей Пленкович также назвал подобные провокации неприемлемыми.

«Что касается территориальных претензий к Хорватии со стороны кого бы то ни было, в том числе Венгрии, то они абсолютно неприемлемы, для нас это не вариант», — цитирует его издание Index.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе венгерского посла и потребовало от Будапешта официальных извинений.

Несмотря на военные преступления кремлевского режима, Орбан последовательно ведет пророссийскую политику, выступая против санкционного давления на РФ.

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Кроме того, Венгрия регулярно жалуется на якобы «ущемление прав» своего меньшинства на Закарпатье, при этом активно раздает там свои паспорта.

Будапешт также угрожает будет блокированием сближение Украины с ЕС и НАТО, требуя изменений в ее образовательной системе, что является грубым вмешательством во внутренние дела государства.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Провокации Виктор Орбан

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