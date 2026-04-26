Соединенные Штаты Америки могут стать для пока еще действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убежищем, если ситуация в стране обострится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, комментируя заявление Орбана о том, что он отказывается от своего мандата в новом созыве парламента.

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«Виктор Орбан сегодня объявил, что не будет заседать в парламенте, не будет использовать свой мандат, а значит, не будет обладать иммунитетом», — указал журналист.

Орбан также говорил, что выборы руководства партии Фидес перенесут на июнь, добавил Саболч Пани.

«Все это совпадает с моей информацией, полученной во вторник, о том, что Орбан планирует поездку в США на лето, и что Соединенные Штаты могут стать его убежищем, если ситуация в Венгрии станет слишком напряженной», — написал журналист.

25 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который покидает пост после поражения на выборах, заявил, что отказывается от депутатского мандата, однако готов и дальше руководить партией Фидес, если это одобрит партийный съезд.

Орбан уже более трех десятилетий является бессменным руководителем Фидес (он возглавляет ее с 1993 года), из них 16 лет он занимал пост премьер-министра Венгрии (с 2010 до 2026-го).

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.

Мадьяр примет присягу премьер-министра 9 мая. Он уже объявил, что одним из его первых шагов на посту главы правительства станет приостановление работы государственных СМИ.