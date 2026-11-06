Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодости, вероятно, сотрудничал со спецслужбами коммунистического режима и писал доносы на сослуживцев, сообщил венгерский журналист Саболч Пани.

В расследовании журналист ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, возглавлявшего правительство в 1988—1990 годах.

В заявлении Немет упоминает встречу, состоявшуюся незадолго до выборов в Национальное собрание в марте 1990 года. По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных, написанных от руки и подписанных агентурных отчета, которые, как утверждалось, принадлежали Орбану.

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По словам Немета, эти отчеты содержали наблюдения Орбана за его сослуживцами во время прохождения им срочной службы в Залаегерсеге. В частности, он описывал их поведение, а также политические, сексуальные и религиозные взгляды.

Как пишет Немет, он не смог подтвердить личность автора или подлинность почерка и подписи, хотя ему показалось, что он их узнал. Он вернул документы Карпати, но не оставил себе их копии.

За несколько месяцев до смерти Карпати в 2013 году Немет спросил его, что стало с документами. По словам Немета, Карпати ответил, что документы находятся у генерального директора Управления военной безопасности Гезы Стефана.

Стефан служил офицером военной разведки, проходил подготовку в КГБ в Москве и, согласно десяткам источников, был известен тем, что собрал большое количество компрометирующих документов на членов венгерской политической, деловой и правоохранительной элиты. Эти документы исчезли из сейфа Стефана на следующий день после его смерти в 2009 году, отмечает журналист.

Позже, как говорится в расследовании, документы исчезли. Пресс-секретарь Орбана, к которому обратился журналист, назвал эту информацию фейком.

Миклош Немет поделился своей информацией после смены власти в Венгрии, когда это стало возможным благодаря изменению законодательства.

«По словам Немета, который уже вышел на пенсию, в последние годы он ждал таких изменений в законодательстве, которые позволили бы обнародовать материалы, находящиеся в его распоряжении. Поэтому в сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, он передал эти материалы в архив», — написал Саболч.

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4 ноября власти Венгрии выполнили обещание и опубликовали данные о десятках тысяч человек, которые работали в качестве информаторов на органы госбезопасности страны во время коммунистического режима (1945−1989).

За день до обнародования архивов 3 ноября бывший венгерский премьер Виктор Орбан на своей странице в Facebook опубликовал несколько отчетов службы времен коммунистической госбезопасности — по поводу себя и своей супруги. В частности, среди них было отчет о «деятельности Виктора Орбана», в котором утверждалось, что его «пытались завербовать», ол но отказались от этой идеи.

Более того, Орбан утверждал, что за ним и женой «наблюдали, подсаживали осведомителей, устанавливали подслушивающие устройства на работе, в квартире, даже в спальне».

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что принятие в Венгрии закона, открывающего путь к обнародованию досье на десятки тысяч информаторов силовых органов времени коммунистического режима, согласно социологическим опросам, поддержали более двух третей населения Венгрии.

Изначально обнародование было запланировано на годовщину антисоветской революции 1956 года, но было перенесено на 4 ноября.

Ранее доступ к отчетам об информаторах силовых коммунистических структур был ограничен исследователями и родственниками жертв. Теперь, по мнению местных исследователей, благодаря новой онлайн-базе данных с возможностью поиска бывшая служба госбезопасности Венгрии станет самой прозрачной в бывших странах Восточного блока, писало The Guardian.

При этом бывший политзаключенный и президент Ассоциации жертв коммунистического режима Венгрии Миклош Кисс заявил изданию, что предпочел бы, чтобы Венгрия последовала примеру Германии (Бундестаг открыл доступ к досье службы госбезопасности ГДР Штази в 1992 году — ред.) и обнародовала агентские досье раньше.

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«Если бы это произошло, к настоящему моменту всё уже было бы решено и забыто. Люди узнают, что предатели были в каждой семье, в каждом районе и на каждой улице. Но что нам теперь с этим делать?», — сказал он в комментарии изданию.