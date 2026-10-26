Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. США предложили Орбану принять участие в выборах и побуждали его к этому. В настоящее время план ожидает окончательного решения, сообщили газете The Wall Street Journal источники в трех странах.

Представитель Госдепартамента признает, что на первый взгляд это звучит как «безумие». Однако, по его словам, судя по предварительным переговорам с Вашингтоном, Россия и Китай готовы поддержать этот план, согласно которому Орбан должен был бы стать их совместным кандидатом. Как сообщили официальные лица из США и еще одной страны, когда у США, России и Китая есть общая цель в Совете Безопасности ООН, они, «как правило, добиваются своего».

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Представитель Госдепартамента насчитал восемь голосов в Совете Безопасности, которые «несомненно» поддержат Орбана, и еще 10 голосов из 15 членов Совета, которые могут к ним присоединиться. В то же время остается открытым вопрос: станут ли Великобритания и Франция препятствовать большинству? Эти две страны обычно с осторожностью относятся к использованию права вето, отмечает WSJ.

Как пишет газета, имя Орбана постоянно упоминалось во время обсуждения американскими чиновниками кандидатуры на пост главы ООН. «Кто-то вроде Орбана», — говорили они, и с этим соглашались их китайские и российские коллеги. В конце концов американские чиновники задались вопросом: «А почему бы не Орбан?»

«Существует немало причин, в частности то, что он будет выступать в защиту [российского диктатора] Владимира Путина и других диктаторов. Но, как утверждает американский чиновник, господин Орбан — „идеальный кандидат для консерваторов движения MAGA“», — пишет издание.

В значительной степени это связано с его мерами, направленными против массовой миграции, а также против леволиберальных судов и прессы Венгрии. Орбан часто конфликтовал с Европейским союзом, не гнушаясь при этом получать от него субсидии, а его симпатии к Китаю каким-то образом так и не разрушили «образ защитника западной цивилизации», пишет газета.

Трамп поддержал Орбана во время апрельских выборов в Венгрии, а вице-президент Джей Ди Вэнс вел предвыборную кампанию в его пользу. Ожидается, что если он выдвинет свою кандидатуру на пост в ООН, они снова его поддержат, хотя, по словам третьего источника, осведомленного об этом процессе, с объявлением о данном шаге подождут до завершения промежуточных выборов в США.

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Именно американские официальные лица первыми обратились к Орбану, чтобы выяснить, заинтересован ли он в этой должности в ООН. Они обнаружили, что он готов рассмотреть такую возможность, хотя и имеет определенные сомнения и не намерен выдвигать свою кандидатуру, если не будет уверен в победе. Сам Орбан отказался дать комментарий журналистам.

Остальные претенденты на пост генерального секретаря, отметил представитель другой страны, слишком сосредоточены на «секретарской» составляющей этой должности — то есть имеют опыт работы в международной бюрократии или кулуарной дипломатии. А Орбан, по его словам, был бы «генералом».

Представитель Госдепартамента США согласился с этой оценкой, добавив, что у экс-премьера «правильные идеологические убеждения, он знает, как осуществлять власть вопреки противодействию, и не позволил бы запугать себя устоявшемуся политическому руководству штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке».

Лана Нуссейбе, дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов, вступила в борьбу на прошлой неделе. Поддержка Эмиратами военизированной группировки во время гражданской войны в Судане станет для нее препятствием, однако она обладает необходимой квалификацией и заручается поддержкой, отмечает газета. 27 октября она будет отвечать на вопросы, а 28 октября в Совете Безопасности состоится новое предварительное голосование. К гонке могут присоединиться и другие кандидаты.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, срок полномочий которого истекает 31 декабря, поощрял некоторые из худших радикальных тенденций ООН, и мы не питаем никаких иллюзий относительно ее морального авторитета. Пожалуй, лучшее, что можно сказать об идее с Орбаном, — это то, что она сорвала бы завесу, подарив ООН лидера столь же низкого уровня, до какого уже опустилась сама организация», — пишет газета.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия Тиса во главе с Петером Мадьяром . 9 мая в Венгрии прошло учредительное заседание парламента, на котором избранные депутаты принесли присягу и официально избрали Мадьяра премьер-министром.

Партия Тиса получила абсолютное большинство мест. Мадяра избрали премьером: 140 голосов «за» и 54 — «против». Экс-премьер Виктор Орбан не присутствовал на учредительном заседании нового парламента.