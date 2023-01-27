«Запад в большой беде». Орбан вновь отличился пророссийскими высказываянимя о войне России против Украины 27 января, 17:27 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с журналистами, во время которой сделал ряд заявлений по поводу нынешнего и будущего войны России против Украины. В частности, он назвал Украину «ничейной землей».

Заметки со встречи опубликовал старший редактор издания The American Conservative Род Дрегер.



Как пишет журналист, Орбан считает, что российский диктатор Владимир Путин не допустит своего поражения в Украине, и Запад должен это понимать. По мнению венгерского премьера, Россия не допустит и присутствия НАТО в Украине. Однако время, когда россияне могли бы завоевать Украину или установить «дружественный» режим уже прошел, отметил политик.

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Глава венгерского правительства убежден, что цель России — сделать Украину неуправляемой руиной, чтобы Запад «не мог претендовать на это как на награду». По словам Орбана, Москва уже добилась успеха в этом, ведь теперь Украина, как и Афганистан, является якобы «ничейной землей».

Также он сказал, что западные страны не понимают, что сейчас время на стороне России, ведь она может мобилизовать огромную армию, а в Украине «уже заканчиваются войска». Премьер считает, что Запад находится «в большой, большой беде». А если возможное наступление России весной окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос об отправке военных в Украину, что приведет к распространению войны и опустошению европейских стран вследствие этого. Сам венгерский премьер выступает против такого развития событий.

Орбан отметил, что Запад якобы «ведет войну с Россией» и присылает все больше оружия, приближаясь к реальному вмешательству войск.

На вопрос о возможности превращения текущей войны в ядерную Орбан допустил использование российского тактического атомного оружия на поле боя. Однако он думает, что если украинцы с западным оружием пересекут границу России, «будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки».

Он согласился с тем, что до сих пор россияне показывали жалкие результаты на поле боя, но в долгосрочной перспективе он не видит Запад на стороне победителей.

«Я лидер страны, которая стоит на правильной стороне истории», — сказал о себе премьер Венгрии.