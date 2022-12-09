Пентагон опасается, что Виктор Бут вернется к торговле оружием после обмена — Politico 9 декабря, 11:18 Виктор Бут (Фото:REUTERS/Damir Sagolj)

Некоторые чиновники Пентагона обеспокоены тем, что россиянин Виктор Бут, которого обменяли на звезду американского баскетбола Бритни Гринер, может вернуться к торговле оружием, что может разжечь конфликты по всему миру, сообщает Politico.

«Я думаю, что есть опасения, что (Бут — ред.) вернется к той же работе, которую он выполнял в прошлом», — сказал один высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который говорил на условиях анонимности.

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Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что с возвращением Бута в Россию «интересы нашей национальной безопасности не изменятся».

Среди тех, кто считает обмен Бута на Гринер опасным, в частности председатель Комитета по иностранным делам Сената от Демократической партии Боб Менендес.

«Мы не можем игнорировать то, что выпустить Бута обратно в мир — это очень тревожное решение», — заявил он.

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, если Бут вернется к своей старой работе, американские военные сосредоточатся на том, чтобы донести до союзников в Африке, что он не заботится об их интересах.

8 декабря состоялся обмен осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

В августе суд РФ приговорил Гринер, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. Спортсменку признали виновной в «контрабанде наркотиков». Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года на основании ордера, выданного властями США. После ареста его обвинили в соучастии в преступном сговоре с целью поставки оружия боевикам Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) «при понимании, что оно будет использовано для убийства граждан и должностных лиц США».

Кроме поставок оружия боевикам ФАРК, в США, Бельгии и других западных странах Бута подозревали в подпитывании кровопролитных конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан. Западная пресса прозвала Бута «торговцем смертью».

