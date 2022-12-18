Торговец оружием Виктор Бут принял участие в открытии отделения ЛДПР в «ЛНР»

18 декабря, 01:15
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Виктор Бут (Фото:REUTERS/Damir Sagolj)

Виктор Бут (Фото:REUTERS/Damir Sagolj)

ЛДПР открыла отделение в так называемой «ЛНР». В мероприятии принял участие Виктор Бут, которого недавно освободили из американской тюрьмы.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

Отмечается, что освобожденный из американской тюрьмы гражданин РФ Виктор Бут, обвиняемый в торговле оружием и сотрудничестве с колумбийскими террористами, решил пойти в политику. В частности, он вступил в партию ЛДПР.

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8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.

Быт по прозвищу «Торговец смертью» — бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, приобретения и экспорта зенитных ракет и предоставления материальной поддержки террористу.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ЛНР ЛДПР Война в Украине Виктор Бут Война России против Украины

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