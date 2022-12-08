«Торговец смертью». Что известно о Викторе Буте, которого США отдали России в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря, 18:35 Сюжет Виктор Бут в Бангкоке, 4 октября 2010 года (Фото:REUTERS/Damir Sagolj)

8 декабря состоялся обмен осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

В августе суд РФ приговорил Грайнер, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Грайнер выступала за команду Финикс Меркури и российский клуб УГМК. Она входит в официальный список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Видео дня

Жена Бриттни Грайнер Черелл Грайнер рассказывает о ее освобождении на совместной пресс-конференции с Джо Байденом, 8 декабря / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Грайнер признали виновной в «контрабанде наркотиков». Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Адвокаты Грайнер сказали, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм. Баскетболистка говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. Она частично признала вину и сказала, что совершила ошибку, но не собиралась нарушать никакие законы в России.

Бриттни Грайнер перед заседанием суда в Москве, 27 июля / Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool/File Photo

НВ рассказывает, что известно о торговце оружием Викторе Буте, которого США отдали России в обмен на Грайнер, прозванного «торговцем смертью».

За что отбывал срок Бут

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года на основании ордера, выданного властями США. Как отмечает Washington Post, до этого он несколько лет избегал ареста, несмотря на выданные международные ордеры. Также еще до ареста были заморожены активы Бута.

После ареста его обвинили в соучастии в преступном сговоре с целью поставки оружия боевикам Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) «при понимании, что оно будет использовано для убийства граждан и должностных лиц США».

СМИ сообщали, что в Таиланд Бута якобы выманили агенты американских спецслужб, выдавшие себя за боевиков ФАРК.

В ноябре 2010 года власти Таиланда удовлетворили запрос США на экстрадицию Бута. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял тогда, что эта экстрадиция — результат политического давления США и «образец вопиющей несправедливости».

Кроме поставок оружия боевикам ФАРК, в США, Бельгии и других западных странах Бута подозревали в подпитывании кровопролитных конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан. Западная пресса прозвала Бута «торговцем смертью».

Он также стал прототипом главного героя голливудского фильма Оружейный барон, которого сыграл Николас Кейдж.

Суд над Виктором Бутом начался в 2011 году в Нью-Йорке. Он не признал вины.

Суд присяжных признал его виновным в сговоре с целью убийства американцев, в сговоре с целью продажи зенитных ракет и поддержке террористической организации.

Прокуроры требовали для него пожизненного заключения.

«Виктор Бут на протяжении многих лет был врагом номер один в международном обороте оружия, вооружая одни из самых жестоких конфликтов по всему миру», — сказала Прит Бхарара, прокурор США на Манхэттене, во время вынесения Буту приговора в Нью-Йорке в 2012 году.



Тем не менее судья Шира Шейндлин назаначила ему минимальное наказание за эти преступления, предусмотренное американским законодательством, — 25 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение ранее января 2030 года.

На момент обмена Бут отбывал срок в тюрьме строгого режима в Иллинойсе.

Почему Виктора Бута хотела обменять Россия

Россия не раз заявляла о несправедливости приговора Виктору Буту и пыталась его обменять.

По данным Русской службы Би-би-си, до распада Советского Союза Бут был военным и служил в советской военно-транспортной авиации. С его слов, после увольнения в запас в 1991 году он занялся бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

«Известно, что Бут имел разветвленный бизнес по доставке товаров, преимущественно в опасные регионы мира», — говорится в материале.

WP пишет, что Бут на самом деле торговал оружием.

«Его отношения в 1990-х годах с талибами привели к тому, что Los Angeles Times описала его в 2002 году, процитировав бывшего правительственного чиновника США, который назвал его „Дональдом Трампом или Биллом Гейтсом“ в торговле оружием. Также известно, что у него были связи с Чарльзом Тейлором из Либерии и Муаммаром Каддафи из Ливии», — говорится в материале.

Российский журналист Андрей Солдатов написал WP, что даже по прошествии стольких лет дело Бута по-прежнему сильно волнует Россию, так как «он был действительно важен для военной разведки». Кроме того, «он сохранял хладнокровие в тюрьме [и] никогда ничего не раскрывал американцам, насколько я могу судить», — добавил Солдатов.

Читайте также: В МИД прокомментировали возможность обмена Савченко на заключенных в США россиян

CNN отмечает, что Бут владел шестью языками. По данным канала, его обвиняют в том, что с 1990-х годов он собрал парк грузовых самолетов для доставки боевого оружия в зоны конфликтов по всему миру, разжигая кровавые конфликты от Либерии до Сьерра-Леоне и Афганистана. В 2004 году его американские активы были заморожены, а любые транзакции заблокированы из-за обвинения в торговле людьми в Либерии.

«Считается, что ему за 50, и его возраст является спорным из-за разных паспортов и документов», — говорится в материале.

«Его ранние годы — загадка», — сказал CNN в 2010 году Дуглас Фарах, старший научный сотрудник Международного центра оценки и стратегии, соавтор книги о Буте.

В 2007 году Фарах рассказал журналу Mother Jones, что, согласно его многочисленным паспортам, Бут родился в 1967 году в столице Таджикистана Душанбе и окончил Военный институт иностранных языков, который окончили немало российских разведчиков.

«Он был советским офицером, скорее всего, лейтенантом, который просто видел возможности, предоставленные тремя факторами, возникшими с распадом СССР: брошенные самолеты на взлетно-посадочных полосах от Москвы до Киева, которые больше не могли летать из-за отсутствия денег на топливо или обслуживание, огромные склады избыточного оружия, которые охраняли охранники, получающие мало или вообще не получающие зарплаты, и растущий спрос на это оружие со стороны традиционных советских клиентов и новых вооруженных групп от Африки до Филиппин», — сказал Фарах журналу.

Бут утверждает, что работал военным офицером в Мозамбике. Некоторые говорят, что на самом деле это была Ангола, где в то время у России было большое военное присутствие, сообщил также Фарах CNN.