Фабрика фейков. Видео с жительницей Мариуполя, рассказывающей о «зверствах» Азова, сняла ФСБ — СМИ

30 марта, 17:08
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Любовь Устинова (Фото:Скриншот/Медиазона)

Любовь Устинова (Фото:Скриншот/Медиазона)

Распространенное российскими пропагандистскими СМИ видео, на котором Любовь Устинова из Мариуполя рассказывает о якобы "зверствах" полка Азов, было разослано ФСБ с требованием не ссылаться на источник, сообщает Медиазона.

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Пропагандистские РИА Новости и другие российские госСМИ опубликовали ролик с Устиновой или процитировали его 23−24 марта. При этом большинство изданий не указали, как получили видео или комментарий. Пропагандисты с RT выпустили ролик с пометкой «эксклюзив».

Видео дня

Издание пишет, что после депортации в Россию Устинову долго допрашивали и изучали ее телефон — больше недели она не могла связаться с семьей. По словам собеседника Медиазоны, ФСБ рассылала еще несколько подобных роликов.

https://www.youtube.com/watch?v=DP7tEr5NDmo

О том, что ЦОС ФСБ рассылает видео, Медиазоне сообщил собеседник, попросивший об анонимности. Он прислал скриншоты сообщения с рассказом Устиновой. Получение этого письма подтвердил еще один адресат рассылки.

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В письме было три ссылки на видео с интервью — в сумме на девять минут — а также фото и записи того, как силовики изучают содержимое телефона украинки.

На видео Устинова благодарит Россию за «эвакуацию», заявляет, что мэр Мариуполя якобы «бросил» жителей города «на произвол судьбы» и обвиняет Азов в якобы «издевательствах над гражданскими, обычными людьми, детьми».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пропаганда ФСБ Война России против Украины

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