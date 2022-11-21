Экс-депутат Госдумы назвал оппозиционеров, которые заявляют об «убийстве военнопленных» Украиной агентами ФСБ 21 ноября, 13:25 Мужчина, предположительно открывший стрельбу и спровоцировавший ответный огонь украинских военных (Фото:Кадр видео Necro Mancer via Twitter)

Бывший депутат Госдумы, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ назвал российских оппозиционеров, которые заявляют об «убийстве военнопленных» Украиной агентами ФСБ.

«Украинские военные уничтожили 20 потенциальных военнопленных, которые сдавались в плен. Один из них начал стрелять по нашим (украинским — ред.) военным, а те, конечно, убили всех, потому что открыли ответный огонь. Упомянутая вами группа Навального говорит, что это преступление и что [президент Владимир] Зеленский нарушает свои обязательства и обещания, что любой может сдаваться в плен. Но они это делают очень синхронно с тем, как это разгоняет российский МИД. Разумеется, откуда это изначально идет», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Он подчеркнул, что процесс перехода российских военных на сторону Украины приобрел «большой масштаб» и стал «огромной проблемой» для России, поэтому российские власти пытаются его дискредитировать.

«Но распространяют эту информацию и российские оппозиционеры. Конечно, те, кто это делают, являются агентами ФСБ», — заявил бывший депутат Госдумы.

13 ноября на украинских сайтах появилось снятое с дрона видео, на котором видны тела 12 российских военных во дворе сельского дома.

17 ноября появились другие кадры того же инцидента — на этот раз снятые украинскими бойцами прямо на месте событий. На этом видео видно, как украинские солдаты приказывают оккупантам, которые находятся в сарае, выходить по одному и сдаваться. Также они спрашивают, кто из них офицер и все ли вышли.

Последним из-за угла здания выходит мужчина в более темной форме, и, видимо, открывает огонь, пока другие российские военные лежат на земле. Камера сразу падает, слышны только звуки выстрелов. В кого стреляет мужчина и что происходит после этого, остается непонятным. Сам момент расстрела не зафиксирован.

После появления видео российские власти обвинили украинских военных в «расстреле военнопленных».

В то же время, итальянский военный аналитик Томас Тайнер утверждает, что военное преступление совершил лишь россиянин, открывший огонь. По его словам, процедура сдачи в плен превышающих сил противника определена и ей обучают.

«Если вы теперь говорите, что это было военное преступление, вы показываете, что ни хрена не знаете. Единственным военным преступлением было открытие огня российским солдатом. И он забрал с собой всех своих товарищей, заставив украинского пулеметчика сделать свое дело и открыть огонь. Мне жаль россиян, которые сдались, но это не было военным преступлением», — подытожил он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью блогеру Марку Фейгину заявил, что провокации при сдаче в плен являются военным преступлением.

По его словам, согласно международному праву, если сдающийся в плен ведет себя агрессивно, то теряет права военнопленного. Поэтому этот инцидент нельзя считать «расстрелом военнопленных», а военнослужащие ВСУ не совершали военное преступление.

Комментируя этот инцидент, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что фиктивная сдача в плен является военным преступлением, а ответный огонь — нет.