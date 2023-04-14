Сунак во время переговоров с Зеленским назвал ужасным видео с казнью украинского военного 14 апреля, 15:42 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 14 апреля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он прокомментировал видео с казнью украинского военного.

Об этом сообщает Sky News.

Видео, на котором обезглавливают украинского солдата, «ужасно», и виновные должны быть «привлечены к ответственности», заявил президенту Украины Риши Сунак.

Видео дня

В телефонном разговоре лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины, и премьер-министр заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить ее недавние боевые успехи.

«Это включало повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сообщил представитель Даунинг-стрит в комментарии СМИ.

В конце разговора лидеры договорились «оставаться на связи».

11 апреля в российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, как оккупанты казнят украинского военного, отрезая ему голову ножом. Есть вероятность, что на момент казни пленный был жив и в сознании.

СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.