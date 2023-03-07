Госдеп США отреагировал на видео с казнью безоружного украинского военного 7 марта, 23:31 Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Государственному департаменту США известно об «ужасном видео» казни безоружного украинского военного, заявил во вторник, 7 марта, официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Об этом сообщает СNN.

«Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя. Они пренебрегают основными правила войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью… когда их войска принимают участие в подобных зверствах», — продолжил он.

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Прайс добавил, что это не первое свидетельство зверств России в Украине и, вероятно, оно будет не последним.

«К сожалению, оно, вероятно, будет не последним в списке, который ведут наши украинские партнеры о потенциальных зверствах и военных преступлениях, и который насчитывает сейчас десятки тысяч фактов», — сказал он.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

По предварительным данным Минобороны, погибшим военным является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.