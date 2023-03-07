Госдеп США отреагировал на видео с казнью безоружного украинского военного

7 марта, 23:31
Поделиться:
Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

Государственному департаменту США известно об «ужасном видео» казни безоружного украинского военного, заявил во вторник, 7 марта, официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Об этом сообщает СNN.

«Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя. Они пренебрегают основными правила войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью… когда их войска принимают участие в подобных зверствах», — продолжил он.

Видео дня

Прайс добавил, что это не первое свидетельство зверств России в Украине и, вероятно, оно будет не последним.

Читайте также:

Одна из многочисленных символических иллюстраций о расстрелянном украинском военнопленном (Фото:Sergey Koshman / Facebook) Россияне распространили видео с казнью безоружного воина ВСУ, чтобы запугать украинцев — ГУР

«К сожалению, оно, вероятно, будет не последним в списке, который ведут наши украинские партнеры о потенциальных зверствах и военных преступлениях, и который насчитывает сейчас десятки тысяч фактов», — сказал он.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

По предварительным данным Минобороны, погибшим военным является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

https://www.youtube.com/embed/yDRwBZkLeTs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Госдеп США Военное преступление Казнь Убийство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X