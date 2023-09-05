В Минобороны Британии отреагировали на видео с первым в истории уничтоженным танком Challenger 2 — Guardian 5 сентября, 21:01 Это первый случай в истории, когда этот британский танк был выведен из строя действиями противника (Фото:Скриншот видео Guardian)

В Минобороны Великобритании считают, что первое видео с уничтоженным британским танком Challenger 2 только подчеркивает качество британской военной помощи Украине, сообщает Guardian со ссылкой на собственные источники.

«Это (видео — ред) подчеркивает качество снаряжения, который мы передаем Украине. В танках, которые Украина имела в своем распоряжении до поддержки Запада, шансы экипажа выжить были равны нулю», — сообщил источник.

Видео дня

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором танк Challenger 2 предположительно был уничтожен россиянами. Танк стоит на обочине дороги, он горит и дымится. Неясно, как танк был поврежден, но источники агентства СNN утверждают, что украинский экипаж пережил атаку.

Кадры были сняты украинскими военными, которые проезжали на автомобиле возле уничтоженной техники. В подписи указано, что видео было снято в Запорожской области.

Как утверждает Guardian, это первый случай в истории, когда этот британский танк был выведен из строя действиями противника. Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, в последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена во время дружественного огня в Ираке в 2003 году.