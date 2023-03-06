Офис генпрокурора начал расследовать убийство безоружного украинского пленного 6 марта, 19:41 Последними словами украинского военного стал лозунг Слава Украине (Фото:Скриншот с видео WarLife/Telegram)

По факту расстрела российскими оккупантами украинского военнопленного открыто уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 6 марта, уголовное дело открыли по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



«Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением последует наказание. Все причастные будут отвечать перед законом», — заявил генпрокурор Андрей Костин.



Видео дня

6 марта в соцсетях появилось видео расстрела украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.