Вице-спикер парламента Молдовы: Наши отношения с Россией будут зависеть от позиции Москвы по Приднестровью Сегодня, 19:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Дом Правительства Молдовы REUTERS / Valentyn Ogirenko

Отношения нового правительства Молдовы с Россией будут зависеть от позиции Москвы по вопросу непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Об этом в комментарии Радио НВ сообщил вице-спикер Парламента Молдовы Михай Попшой.

«Что касается отношений с Россией, мы надеемся наверстать упущенное в экономических связях, а в том, что касается политических отношений, тут будет сильно зависеть, конечно, от позиции Москвы по приднестровскому урегулированию и вообще по политическим отношениям», — заявил политик.

Попшой также отметил, что за последние годы РФ нанесла «очень большой экономический урон» Молдове.

В то же время, по словам Попшоя, Украина и Румыния останутся стратегическими партнерами Молдовы.

Вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.