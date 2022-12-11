Катар, взятки, дорогие подарки. Вице-президента Европарламента арестовали по делу о коррупции — СМИ 11 декабря, 17:21 Ева Кайли (Фото:Eva Kaili / Facebook)

Вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Об этом пишет AFP со ссылкой на источник в суде, сообщает Euronews.

Федеральная прокуратура, со своей стороны, открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании шести человек за последние 48 часов.

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В пресс-релизе прокуратуры говорится, что четыре человека были заключены в тюрьму после того, как следственный судья Брюсселя предъявил им обвинение в «принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции». Отмечается, что еще двое людей были освобождены судьей.

По словам анонимного источника в суде, близкого к делу, Ева Кайли является одной из этих четырех заключенных. Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана в пятницу «на месте преступления».



9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.

