На фоне блокирования санкций. Вице-премьер Венгрии получил награду от главы РЦП Кирилла

29 сентября, 09:23
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Жолт Семьен и Иларион (Фото:hungary.orthodoxia.org)

Жолт Семьен и Иларион (Фото:hungary.orthodoxia.org)

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Семьен получил награду от патриарха Кирилла, это произошло на фоне блокирования Венгрией санкций против главы РПЦ.

Об этом сообщается на сайте Венгерской епархии РПЦ.

Венгерское правительство не афишировало это событие две недели назад.

Митрополит Будапештско-Венгерский Иларион вручил вице-премьер-министру Жолту Семену орден Слава и честь II степени во вторник, 13 сентября в «здании венгерского правительства».

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Награду венгерский политик получил «во внимание к помощи Будапештско-Венгерской епархии и в связи с 60-летием со дня рождения».

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В поздравлении митрополита Илариона сказано, что «будучи многолетним ближайшим помощником премьер-министра Виктора Орбана», Семен возглавляет Христианско-демократическую народную партию Венгрии и в альянсе с партией Фидес вносит «весомый вклад в развитие Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности продолжали оставаться основой развития страны и благосостояния народа».

В конце сентября власти Венгрии второй раз подряд заблокировали внесение в санкционные списки Евросоюза главы РПЦ патриарха Кирилла.

Власти Венгрии считают, что «ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список».

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать возможные санкции Евросоюза против патриарха РПЦ Кирилла.

https://www.youtube.com/watch?v=wNCwdL4aMfg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Венгрия РПЦ

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