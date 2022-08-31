Страны ЕС, граничащие с Россией, смогут сами ограничивать въезд россиян — Боррель 31 августа, 18:03 Евросоюз (Фото:Olivier Hoslet/Pool via REUTERS)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС, граничащие с государством-агрессором Россией, могут ограничить въезд российских граждан на национальном уровне. Об этом сообщает Euronews.

Во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Праге в среду, 31 августа, Боррель отметил, что летом приток россиян в соседние европейские страны увеличился и представляет угрозу их безопасности.



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«Ситуация на границе стала сложной… Эти страны могут принимать меры на национальном уровне, чтобы ограничить въезд в ЕС через свои границы, всегда в соответствии с [правилами Шенгенской зоны]», — сказал он.

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Боррель объявил, что министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России. По его словам, это «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых странами-членами ЕС», а получать их будет сложнее и дольше. Главы МИД также поручили Еврокомиссии изучить вопрос, что делать с сотнями тысяч уже выданных россиянам виз.

В Праге 30−31 августа проходила встреча министров стран Евросоюза, где обсуждался в том числе запрет на выдачу виз в Европу для граждан России.

Ранее Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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