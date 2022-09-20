Финляндия предложила внести туристические визы для россиян в санкции ЕС

20 сентября, 16:59
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Финляндия предлагает аннулировать визы россиян, которым откажут во въезде в Шенгенскую зону (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Финляндия предлагает аннулировать визы россиян, которым откажут во въезде в Шенгенскую зону (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Финляндия во вторник, 20 сентября, обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать рекомендации всем странам Шенгенского соглашения по поводу признания недействительными или аннулирования выданных россиянам виз.

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Как сообщается на сайте МИД Финляндии, Хельсинки запрашивает рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, не пропуская граждан страны-агрессора на своей границе, одновременно признавали бы недействительными, аннулировали их визы или запрещали въезд в соответствии с правилами Шенгена. В ведомстве объяснили, что это поможет предотвратить попытки одних и тех же людей попасть в Шенгенскую зону через другую границу.

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Во время встречи глав МИД ЕС 19 сентября Финляндия предложила включить туристические визы в санкции Евросоюза.

«Финляндия считает важным принять меры для выработки единой линии ЕС в отношении визовых ограничений для России», — сказано в сообщении.

Инфографика: НВ

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной, куда российские туристы могут въехать по суше.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Для россиян это означает:

  • увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;
  • необходимость предоставления дополнительных документов;
  • увеличение времени оформления визы;
  • ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявляли, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.

ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.

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Редактор: Нина Григорская

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