Финляндия предложила внести туристические визы для россиян в санкции ЕС 20 сентября, 16:59 Финляндия предлагает аннулировать визы россиян, которым откажут во въезде в Шенгенскую зону (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Финляндия во вторник, 20 сентября, обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать рекомендации всем странам Шенгенского соглашения по поводу признания недействительными или аннулирования выданных россиянам виз.

Как сообщается на сайте МИД Финляндии, Хельсинки запрашивает рекомендацию, согласно которой страны Шенгенского соглашения, не пропуская граждан страны-агрессора на своей границе, одновременно признавали бы недействительными, аннулировали их визы или запрещали въезд в соответствии с правилами Шенгена. В ведомстве объяснили, что это поможет предотвратить попытки одних и тех же людей попасть в Шенгенскую зону через другую границу.



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Во время встречи глав МИД ЕС 19 сентября Финляндия предложила включить туристические визы в санкции Евросоюза.



«Финляндия считает важным принять меры для выработки единой линии ЕС в отношении визовых ограничений для России», — сказано в сообщении.

Инфографика: НВ

С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили въезд гражданам России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. Сейчас Финляндия фактически остается единственной, куда российские туристы могут въехать по суше.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документов;

увеличение времени оформления визы;

ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявляли, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.



ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.



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