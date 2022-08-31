Пока не будет решения Брюсселя. Пять стран ЕС пригрозили ограничить въезд россиян — FT 31 августа, 16:18 Восточные страны ЕС готовы остановить поток россиян через границу (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, и призвали Евросоюз к коллективным действиям.

Об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с их совместным заявлением, в среду, 31 августа. Восточные государства ЕС, граничащие со страной-агрессором Россией, потребовали от Еврокомиссии предложить «визовые меры», которые «решительно сократят поток российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону».



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«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы», — также сказано в заявлении.

FT пишет, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в эти пять стран въехали около 700 тысяч россиян, большинство из которых — туристы. Государства считают это потенциальной серьезной угрозой безопасности. В то же время они считают, что для российских диссидентов, а также «других гуманитарных случаев», нужно сделать исключения и предоставлять противникам путинского режима возможность покинуть Россию.

Инфографика: НВ

В Праге 30−31 августа проходит встреча министров стран Евросоюза, где обсуждается в том числе запрет на выдачу виз в Европу для граждан России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и некоторые другие государства ЕС выступают против запрета. По словам министра, Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, но полный визовый запрет вводить не будут.

По мнению пяти стран ЕС, которые приняли совместное заявление, отмена упрощенного визового режима — «необходимый первый шаг», но они продолжат искать более жесткие меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России, заявив, что блок должен «быть более избирательным».

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