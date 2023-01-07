Готовы помочь суду в Гааге. Весной состоится международная встреча по военным преступлениям РФ — министры юстиции соберутся в Британии 7 января, 13:57 Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В Лондоне в марте состоится встреча министров юстиции стран, готовых помочь Международному уголовному суду в Гааге расследовать военные преступления российских военных в Украине.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Кроме британского министра Доминика Рааба, встречу проведет его коллега из Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус. Также участие примет главный прокурор МКС Карим Хан. Ее цель — увеличить глобальную финансовую и практическую поддержку, оказанную судом (сбор информации, обмен доказательствами преступлений); и скоординировать усилия, чтобы иметь все необходимое для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности.

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«Российские силы должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока правосудие не восторжествует. Почти через год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать решительную поддержку МКС, чтобы привлечь военных преступников к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся», — подчеркнул Рааб.

По состоянию на 10 декабря 2022 года за время полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители зафиксировали 47 тысяч военных преступлений оккупантов.

В конце октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что от 10 до 16 стран непублично поддерживают создание спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.



Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.