Пообещал поддержку Украине. Новым министром обороны Великобритании стал Уэс Стритинг

Министром обороны Великобритании в правительстве под руководством Энди Бернема стал бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Об этом сообщает Sky News.

Стритинг сменил на этом посту бывшего офицера армии Дэна Джарвиса, который занял эту должность в июне 2026 года после отставки Джона Хили.

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Комментируя свое назначение, он сказал, что «обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами».

«Обеспечение безопасности нашей страны — это главная обязанность правительства. Для меня честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем непоколебимо стоять плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной», — отметил Стритинг.

Бывший министр здравоохранения в мае ушел в отставку из правительства, пытаясь сместить премьер-министра Кира Стармера и самому стать лидером Лейбористской партии.

20 июля новый британский премьер-министр Энди Бернем назначил новым министром финансов Джона Хили — бывшего министра обороны страны.

Энди Бернем — что известно

17 июля 2026 года Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. 22 июня Стармер подтвердил, что покидает пост главы партии, заявив, что уйдет с должности премьер-министра после избрания нового лидера лейбористов. В тот же день новоизбранный депутат парламента Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.

20 июля, после встречи с королем Карлом III, Энди Бернем стал премьер-министром страны.

Инфографика: NV

56-летний Бернем с 2017 по 2026 год занимал пост мэра Большого Манчестера, а в 2001—2017 годах был депутатом британского парламента. Он дважды баллотировался на пост лидера Лейбористской партии — в 2010 и 2015 годах — и занимал ряд должностей в кабинете министров; в последний раз — пост министра здравоохранения в правительстве Гордона Брауна в 2009—2010 годах. Бернем принадлежит к умеренно-левому крылу Лейбористской партии.