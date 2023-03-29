Минобороны Хорватии подтвердило, что вскоре передаст Украине вертолеты Ми-8 29 марта, 19:07 Ми-8 использует хорватская армия (Фото:Министерство обороны Хорватии)

Хорватия в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8, сообщил глава Минобороны страны Марио Баножич.

Во время брифинга, отвечая на вопрос о планах передачи вертолетов Ми-8 для ВСУ, Баножич сказал, что передача может завершиться в ближайшее время.

«Хорватское правительство с самого начала поддерживает Украину, предоставляет техническую поддержку. И одним из шагов такой поддержки является решением, которое сейчас рассматривает наше правительство, а одним из пунктов этого решения являются вертолеты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы можем завершить передачу», — заявил он.

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В конце февраля СМИ сообщали, что Хорватия начала готовить к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8. 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два вертолета Ми-8Т были выведены из состава вооруженных сил, их готовят к транспортировке.