Инцидент с военными вертолетами: МИД Польши выразило протест белорусскому дипломату, в НАТО отреагировали на действия Минска 2 августа, 15:58 Военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши якобы во время «учений» (Фото:Eliza Kowalczyk/Facebook)

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет RMF 24.

По его словам, разговор с белорусским дипломатом был «очень коротким».

«Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне», — пояснил Яблонский.

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Представитель МИД Польши добавил, что союзники Варшавы были проинформированы о нарушении границы по военным каналам.

«Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни», — добавил он.

В НАТО также отреагировали на инцидент.

Источник издания TVP Info в штаб-квартире Альянса в Брюсселе сообщил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на своих восточных границах, в том числе за инцидентом в белорусскими военными вертолетами.

«Мы находимся в тесном контакте с польскими властями по этому вопросу и будем продолжать делать все необходимое для обеспечения безопасности на всей территории Альянса», — сказал собеседник издания.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

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В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».