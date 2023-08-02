В Пентагоне отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами на границе с Польшей 2 августа, 11:11 Военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши (Фото:Eliza Kowalczyk/Facebook)

В Пентагоне сдержанно прокомментировали инцидент с белорусскими военными вертолетам, которые нарушили воздушное пространство Польши.

Представитель американского оборонного ведомства Пэр Райдер отметил на брифинге, что на данный момент никаких дополнительных изменений в полиция и структуре сил НАТО не произошло.

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Он добавил, что Вашингтон продолжит «очень серьезно относиться к безопасности НАТО».

«Будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО, чтобы каждый квадратный дюйм НАТО оставался в безопасности», — резюмировал Райдер.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».