В Пентагоне отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами на границе с Польшей

2 августа, 11:11
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Военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши (Фото:Eliza Kowalczyk/Facebook)

Военные вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши (Фото:Eliza Kowalczyk/Facebook)

В Пентагоне сдержанно прокомментировали инцидент с белорусскими военными вертолетам, которые нарушили воздушное пространство Польши.

Представитель американского оборонного ведомства Пэр Райдер отметил на брифинге, что на данный момент никаких дополнительных изменений в полиция и структуре сил НАТО не произошло.

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Он добавил, что Вашингтон продолжит «очень серьезно относиться к безопасности НАТО».

«Будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО, чтобы каждый квадратный дюйм НАТО оставался в безопасности», — резюмировал Райдер.

1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить.

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Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польский волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал журналистам PAP, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Польша Беларусь Вертолеты

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