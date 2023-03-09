Разведданные ли спецоперация против Украины? Что говорит о фабрикации новой версии подрыва Северных потоков — генерал-майор запаса СБУ 9 марта, 16:07 Место повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

По его мнению, одновременное появление материалов в немецких, американских и британских СМИ «свидетельствует о скоординированной информационной кампании, имеющей признаки специальной информационной операции, за которой могут стоять спецслужбы».

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"Теперь нужно разбираться, какие спецслужбы. То есть отталкиваться от того, кому это сейчас выгодно», — подчеркнул Ягун.

Он напомнил, что Украине распространение такой информации однозначно не может быть выгодно. «Западным спецслужбам? Это немного странно смотрится. Единственный бенефициар выгоды – это Российская Федерация», – убежден генерал-майор запаса СБУ.

Именно поэтому он предполагает, что кампания о причастности якобы «проукраинских групп» к подрыву Северных потоков на самом деле являются «спецоперацией по дискредитации Украины», причем очень тщательно подготовленной.

Виктор Ягун назвал несколько признаков в подтверждение своего мнения.

Во-первых, в публикациях «намеренно все обходят вопросы причастности украинской власти или украинских спецслужб — якобы, если кто-то и имеет к тому отношение, то какие-то проукраинские силы». "Что означает проукраинские силы? BYPOL, взявший на себя ответственность о совершении диверсии в Беларуси, это проукраинские силы или не проукраинские? Трудно сказать», — отметил Ягун, добавив, что так можно было бы назвать и «каких-то олигархов украинского происхождения, которые хотели бы добиться индульгенции для того, чтобы их вывели из списков на санкции». «То есть вариантов – невероятное количество», – резюмировал он.

Во-вторых, бывшего представителя спецслужбы насторожило расплывчатое упоминание о «чиновниках НАТО» в публикации Times, которые, по утверждению издания, якобы решили не раскрывать имя вероятного украинского спонсора атаки.

"Это как раз тот факт, свидетельствующий об абсурдности этой всей информации. Во-первых, проводится следствие. Следствие ведется во многих странах и параллельно. – напомнил Ягун. — Во-вторых, если есть резонансная информация, имеющая общественно-политический уклон, она реально докладывается политическому руководству того или иного государства. Я не говорю, что они влияют на следствие, но к публикации или разглашению развединформации они точно имеют отношения. Поэтому четко можно понять, что это не соответствует действительности — сам механизм».

Наконец, НАТО - это 30 стран, поэтому термин "чиновники НАТО", как напомнил генерал-майор - это "нарратив, который постоянно использует российская пропаганда: генералы НАТО, генералы "советской службы", должностные лица НАТО". «Это больше похоже на какую-то теорию заговора. Каждая страна обязана доложить своему руководству», — отметил Ягун, назвав указанный в статьях путь утечки информации «парадоксальным».