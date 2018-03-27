Версия о причастности РФ к отравлению Скрипаля является наиболее разумной – евродепутат

Депутат Европарламента, эксперт по странам Восточной Европы Михаэль Галер заявил, что Россия, несомненно, причастна к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В интервью радиостанции Deutschlandradio евродепутат отметил, что эта версия является единственной разумной и объяснимой, сообщает DW.

Галер приветствовал высылку более 140 российских дипломатических сотрудников, о чем накануне объявил ряд стран в знак солидарности с Великобританией.

Происшествие в Солсбери евродепутат расценил как очередную попытку российской стороны дестабилизировать Запад.

По мнению Галера, после победы Владимира Путина на выборах отношения России с Западом продолжат ухудшаться, поскольку Путин продолжит свою "агрессивную политику".

В подобной ситуации у Евросоюза не остается иных возможностей кроме сохранения санкций в отношении России, добавил он.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.