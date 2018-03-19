Вероятно, это Россия: Евросоюз отреагировал на отравление Скрипаля

Весьма вероятно, что РФ несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля, заявили в ЕС

Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении Совета ЕС по иностранным делам также отмечается, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение.

"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом", а также обеспечить полное раскрытие своей программы Новичок.

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Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химического оружия.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, созвав по этому поводу Совбез ООН и приняв решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин назвал все обвинения Лондона "чушью", ведь Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.