Вероятно, да: Трамп признал, что Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям

Президент США Дональд Трамп признал, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, причастен к убийствам и отравлениям.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталем о том, имеет ли российский лидер отношения к убийствам и отравлениям.
"Вероятно, имеет, да. Вероятно", - сказал Трамп.
Он также добавил, что Путину не следовало этого делать, однако отметил при этом, что эти преступления произошли не на территории США.
Кроме того, говоря о вмешательстве России в американские выборы, Трамп заявил, что Китай в этом плане опаснее, чем РФ.
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