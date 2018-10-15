Вероятно, да: Трамп признал, что Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям

При этом Трамп отметил, что Путин совершал химатаки не на территории США

Президент США Дональд Трамп признал, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, причастен к убийствам и отравлениям.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталем о том, имеет ли российский лидер отношения к убийствам и отравлениям.

"Вероятно, имеет, да. Вероятно", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Путину не следовало этого делать, однако отметил при этом, что эти преступления произошли не на территории США.

Кроме того, говоря о вмешательстве России в американские выборы, Трамп заявил, что Китай в этом плане опаснее, чем РФ.