15 октября 2018, понедельник

Вероятно, да: Трамп признал, что Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям

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При этом Трамп отметил, что Путин совершал химатаки не на территории США

При этом Трамп отметил, что Путин совершал химатаки не на территории США

Президент США Дональд Трамп признал, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, причастен к убийствам и отравлениям.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталем о том, имеет ли российский лидер отношения к убийствам и отравлениям.

"Вероятно, имеет,  да. Вероятно", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Путину не следовало этого делать, однако отметил при этом, что эти преступления произошли не на территории США.

Кроме того, говоря о вмешательстве России в американские выборы, Трамп заявил, что Китай в этом плане опаснее, чем РФ.

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