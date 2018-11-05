Верховный лидер Ирана: Цель американских санкций - калечить и сдерживать нашу экономику

Верховный лидер аятолла Хаменеи, комментируя вступление в силу восстановленных санкций США, заявил, что главная цель американских ограничительных мер - "калечить и сдерживать экономику Ирана".

Он сказал, что что противостояние Тегерана и Вашингтона продолжается с 1979 года после свержения лояльного США шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Уже 40 лет продолжается противостояние между Америкой и Ираном, и наш враг предпринял немало шагов - от ведения военной и экономической борьбы до войны с помощью СМИ... Главная задача Соединенных Штатов во всем этом - вновь добиться доминирования, которое было в период тирании (шаха Мохаммеда Реза Пехлеви - ред.). Но этого не будет", — сказал верховный лидер Ирана.

Напомним, с 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Ограничительные меры направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна "разрушит" восстановленные санкции США.