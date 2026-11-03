Верховный суд США заблокировал попытку администрации Трампа оспорить 20 тысяч бюллетеней в Калифорнии

В понедельник, 2 ноября, Верховный суд США отклонил запрос администрации Дональда Трампа о том, чтобы 20 000 избирательных бюллетеней на промежуточных выборах в Конгресс в Калифорнии не учитывались из-за того, что они будут поданы не американскими гражданами.

Об этом сообщает The Guardian.

В последние несколько недель между Калифорнией и администрацией Трампа разгорелся юридический конфликт после заявления Министерства юстиции о том, что в списках избирателей штата числятся 20 000 людей, которые не являются гражданами США.

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В середине октября Министерство юстиции передало избирательным комиссиям Лос-Анджелеса и Сакраменто USB-накопитель со списком, дав им всего 48 часов на проверку и пригрозив подать в суд, если бюллетени не будут изъяты до тех пор, пока указанные в списке лица не подтвердят свое гражданство. Избирательные комиссии отказались, что привело к серии судебных разбирательств, отмечает издание.

«Министерство юстиции не предоставило никаких доказательств, источников или методологии, подтверждающих его утверждения о том, что лица, указанные в его документах, не имеют права голоса», — заявил секретарь и регистратор округа Лос-Анджелес Дин Логан.

При этом ведущие демократы в Калифорнии высоко оценили это решение.

«После неоднократных поражений в судах низшей инстанции высший суд страны решительно отверг безосновательные нападки Министерства юстиции Трампа на избирательный процесс в Калифорнии, даже не рассматривая их», — заявил губернатор Гэвин Ньюсом в своем заявлении.

Генеральный прокурор штата Роб Бонта заявил: «Это последнее решение должно положить конец попыткам администрации сорвать выборы в Калифорнии с помощью чрезвычайных судебных постановлений. Но наша работа еще не закончена».

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

Ещё в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента падает: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.

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В апреле рейтинг одобрения Трампа впервые опустился до 37%. Тогда американцы также называли войну с Ираном и рост расходов в числе главных поводов для беспокойства.

26 октября издание Axios сообщило, что ведущие американские демократы, которые в 2027 году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Таким образом они готовят почву для расследования деятельности Трампа.

25 октября агентство Reuters сообщило, что Демократическая партия может получить большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, и это может привести к изменениям во внешней политике США — в частности , в вопросе помощи Украине.