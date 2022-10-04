Верховный суд США отклонил иск российского олигарха Дерипаски по отмене санкций 2014 года — Bloomberg 4 октября, 06:07 Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Верховный суд США отклонил иск российского олигарха Олега Дерипаски по отмене санкций. Указ подписал президент Барак Обама еще в 2014 году.

Об этом сообщает Bloomberg.



По данным агентства, решение было одобрено через несколько дней после обнародования прокуратурой США уголовного обвинения в том, что Дерипаска нарушил ограничения, введенные в 2018 году за его связи с Владимиром Путиным.

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Журналисты напомнили, что санкции против олигарха были введены на основании указов, подписанных в 2014 году бывшим президентом США Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма.

«Адвокат миллиардера заявлял, что они были незаконными. Дерипаска утверждал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов превысило свои полномочия, поскольку ввело санкции, которые не были привязаны к чрезвычайной ситуации в стране», — пишет Bloomberg.

Указывается, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях предоставляет президенту США полномочия вводить санкции, если в стране объявлено чрезвычайное положение.

В апелляции адвокат Дерипаски отметил, что «любое нарушение этой тщательно разработанной законодательной схемы грозит упразднением ограничений исполнительной власти».

Однако судьи не обратились к правительству с просьбой ответить, чем дали понять, что они не намерены серьезно рассматривать иск российского олигарха.