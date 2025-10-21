Хаменеи отверг предложение Трампа о возобновлении переговоров

Об этом сообщает Reuters.

«Трамп говорит, что он является мастером заключения сделок, но если сделка сопровождается принуждением, а ее результат заранее определен, то это не сделка, а навязывание и запугивание», — заявил он

Хаменеи также опроверг заявления о том, что США уничтожили ядерные мощности Ирана.

«Президент США с гордостью заявляет, что они бомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Отлично, продолжайте мечтать! Какое дело Америке до того, имеет ли Иран ядерные объекты? Эти вмешательства являются неуместными, неправильными и принудительными», — сказал верховный лидер Ирана.

Ядерная программа Ирана: кратко

В 2015 году Иран и шесть мировых игроков — США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС — подписали соглашение, которое предусматривало: Тегеран будет сворачивать свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Однако уже в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности и запустил стратегию «максимального давления», наложив новые санкции, чтобы принудить Иран к уступкам.

После разрыва соглашения Тегеран возобновил производство урана. За время каденции Джо Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа заметно продвинулась вперед. Администрация Байдена пыталась через непрямые переговоры возобновить соглашение, однако в конце 2022 года процесс остановился.

США тогда заявили, что Иран выдвигает «неоправданные» требования, связанные с расследованием МАГАТЭ следов урана, найденных на недекларированных объектах. После этого в Вашингтоне отметили, что восстановление соглашения больше «не стоит на повестке дня».

Во время второго срока Трамп снова активизировал политику «максимального давления». Несмотря на несколько раундов переговоров, нового соглашения стороны так и не подписали. А после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран окончательно отказался от идеи возобновления переговоров.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.

21 сентября Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после «необдуманных» шагов Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе.

24 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на Генассамблее ООН заявил, что его страна якобы не намерена создавать ядерное оружие.