Верховный суд Нидерландов постановил вернуть «скифское золото» Украине

9 июня, 12:20
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Shutterstock

Shutterstock

Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама в октябре 2021 года относительно «скифского золота». Постановил вернуть его Украине.

Решение приняли в пятницу, 9 июня.

«Верховный суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев, таким образом решение суда остается в силе», — говорится в нем.

После почти 9 лет судебных тяжб суд постановил, что Украина имеет законный интерес в защите своего культурного наследия.

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«Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации», — отреагировал на решение глава Офиса президента Андрей Ермак.

Музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд о решении Апелляционного суда, однако первый отклонил эту жалобу. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать ценности искусства государству Украины, а не музеям оккуппированного Крыма.

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Редактор: Катерина Денисова
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