Действовало почти 20 лет. Рада прекратила действие соглашения с Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов 29 июня, 14:23 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада Украины в четверг, 29 июня, прекратила действие соглашения с Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины из парламентской фракции Европейская Солидарность.

Соглашение о государственных секретах было подписано 19 февраля 2004 года и ратифицировано Законом Украины от 19 октября 2005 года.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решение принято учитывая полномасштабную агрессию РФ против Украины, в условиях которой Беларусь поддержала страну-агрессора, а также установлены факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси, поэтому сотрудничество с этой страной в оборонной сфере и сфере безопасности «не представляется целесообразным».

Также отмечается, что издание закона позволит обеспечить защиту национальных интересов Украины, будет способствовать сохранению независимости и территориальной целостности, которые оказались под угрозой из-за широкомасштабной войны, развязанной РФ против Украины при поддержке Беларуси.