Верховная Рада обратилась к государствам G20 с призывом исключить Россию из состава группы 16 ноября, 16:40 Нардепы обратились к государствам G20 касательно исключения России из состава группы (Фото:НВ)

В среду, 16 ноября, Верховная Рада обратилась к государствам G20 с призывом исключить страну-агрессора Россию из состава группы.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

За соответствующее постановление 8203 проголосовали 310 депутатов

В документе сказано, что Россия осуществляет целенаправленное уничтожение населения Украины, имеющее все признаки геноцида. Кроме того, агрессор наносит ракетные удары и артиллерийские обстрелы по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

