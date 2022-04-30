Украина теперь будет отказываться проводить обмен заложников без женщин в списке — Верещук 30 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук заявила, что россияне не хотят обменивать взятых в заложники женщин (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Украинские власти теперь отказываются проводить обмен с Россией без женщин в списке — таким образом пытаются вытащить их из российского плена.

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Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в комментарии BBC.

По ее словам, сейчас в РФ находятся более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин.



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«Мы знаем, что они [заложники] находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова… Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами», — заявила чиновник.



Также Верещук сообщила, что Россия пыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных. Это запрещено Женевской конвенцией.

Российская сторона изначально планировала использовать вывезенных насильственно украинцев для дальнейшего обмена. Однако Украина отказалась и потребовала от РФ вернуть захваченных украинских гражданских.

По словам Верещук, во время последнего обмена в Украину вернулись девять гражданских с тяжелыми травмами, в том числе с ампутированными конечностями и следами пыток.



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