Правительство готовит концепцию переходного режима для Крыма и Донбасса — Верещук 27 марта, 22:11 Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Правительство обсуждает концепцию законодательства переходного периода для деоккупированных территорий. Идет подготовка законопроект о правовом режиме освобожденных регионов.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире общенационального телемарафона.

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«Сейчас мы обсуждаем концепцию законодательства переходного периода. Мы говорим о проекте закона о правовом режиме деоккупированных территорий, где будут описаны все возможные направления», — сказала Верещук.

Она добавила, что речь идет не только о восстановлении органов государственной власти местного самоуправления, но и об установлении справедливости. Также правительство рассмотрит вопрос имущественных прав.

«У нас есть миллионы решений по квазисудам России по имуществу. Например, на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также это касается гуманитарного и информационного восстановления», — подчеркнула Верещук.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что российская оккупационная «власть» начала эвакуацию из временно захваченного Крыма.



По его словам, российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно распродают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.