Россия удерживает в плену около 700 украинских военных и более 1000 гражданских — Верещук 16 апреля, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Россия захватила в плен более 700 украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

В российском плену находятся около 700 украинских военнослужащих. В то же время, около 700 военных РФ находятся в украинском плену.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Относительно военных, у нас в принципе примерный паритет: у нас более 700 их пленных, и у них примерно такое же количество», — рассказала Верещук в эфире национального телемарафона утром в субботу, 16 апреля.

В то же время, ситуация, по ее словам, осложняется тем, что российские военные берут в заложники также и гражданских лиц на оккупированных территориях.

«Наших гражданских [в плену], к сожалению, очень много. Они схватили более 1000 человек и, к сожалению, из них около 500 – это женщины. И мы, очевидно, еще раз и еще раз будем повторять… мы не будем обменивать военных на гражданских – это запрещено Женевскими конвенциями. Мы не будем нарушать международное гуманитарное право, поэтому мы требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских», — подчеркнула вице-премьер.

На вопрос, соблюдают ли россияне Женевскую конвенцию в отношении украинских военнопленных, Верещук сказала: «конечно нет, даже не о чем говорить. Это не то, что даже Женевская конвенция - там просто нужно выжить».

В то же время она выразила уверенность, что пленные будут обязательно освобождены, украинская сторона прилагает для этого все усилия.

«Мы подаем списки постоянно. Другое дело, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично и только тех, кого они считают нужным отдать. Это постоянная, перманентная борьба за людей, но мы не оставим их… нужно немного подождать. Понимаете, с каким врагом у нас есть дело», — подчеркнула Верещук.

Россия и Украина за время полномасштабной войны провели четыре обмена пленными.

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