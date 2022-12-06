После требования ФСБ. «Карманный» российский суд заочно арестовал вице-премьера Верещук и замглавы МИД Украины Джапарову

6 декабря, 14:48
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Ирина Верещук и Эмины Джапарова (Фото:www.president.gov.ua/www.facebook.com/edzhaparova)

Ирина Верещук и Эмины Джапарова (Фото:www.president.gov.ua/www.facebook.com/edzhaparova)

Во вторник, 6 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и первого замминистра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой.

Об этом Настоящему времени сообщили в пресс-службе суда.

С требованием о заочном аресте Верещук и Джапаровой в Лефортовский суд Москвы обратилась ФСБ.

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Российская спецслужба решила обвинить украинских чиновниц в якобы «нарушении территориальной целостности РФ», чтобы объявить их «в международный розыск».

Видео дня

В чем именно суть обвинений, не уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=iiowiqQjYJU&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ирина Верещук Эмине Джапарова Война России против Украины

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