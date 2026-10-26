Страны Африки выражают обеспокоенность тем, что их граждане рискуют быть завербованными в российскую армию и отправленными на войну против Украины.

Об этом написало Bloomberg в понедельник, 26 октября, со ссылкой на источники, близкие к украинской разведке.

Издание отметило, что государство-агрессор РФ ориентируется на самые неблагополучные страны, жителей которых легче заманить обещаниями денег и «безопасной работы» — например, в сфере транспорта или общественного питания. Также потенциальным контрактникам обещают российское гражданство.

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В частности, приводится пример такой вербовки — онлайн-реклама, которую использовали в Зимбабве. Там показывали африканца в военной форме и сообщали о «программе для специалистов из Зимбабве с ограниченным количеством мест». Людей призывали перейти по ссылке, чтобы пройти тест и проверить, соответствуют ли они требованиям. О том, что зарегистрированные в программе в итоге могут оказаться на войне против Украины, в рекламе не уточняли.

По данным Bloomberg, в период с 1 января по 30 сентября 2026 года РФ завербовала 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Также с начала 2026 года возросло число завербованных из Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Судана и Камеруна.

В августе Ботсвана пресекла вербовку восьми своих граждан в российскую армию. «Их спасли за мгновение до того, как их затянуло бы в военную машину», — заявил тогда министр иностранных дел страны Феньо Бутале.

Правительства Кении и Ганы напрямую обратились к России с требованием прекратить вербовку. Глава кенийского МИД Мусалия Мудавади даже лично приезжал в Москву, чтобы выразить свои возражения. Кения заявила, что в целом РФ завербовала и отправила на войну против Украины уже не менее 1000 кенийских граждан.

Украинская разведка отметила, что Россия все больше обращает внимание на страны с низким уровнем демократии, ограниченной свободой прессы и слабой судебной системой.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.